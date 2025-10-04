En «busca del tesoro» del comercio local

El comercio local agrupado en la asociación Estrela de Marín, protagoniza estos días su mayor campaña de promoción. Al plan ya en marcha del «Escaparate», que tendrá su punto culminante el día 11, ayer se unió otra iniciativa. Cerca de 30 alumnos de 2º curso del Ciclo Superior de Marketing y Publicidad del IES Chan del Monte participaron en una actividad de gamificación enmarcada en la «Campaña Estrella», organizada por el Centro Comercial Abierto Estrela de Marín.

La propuesta consistió en una busca del tesoro por los establecimientos participantes, en la que el alumnado tuvo que superar diferentes pruebas y retos para avanzar en el juego. Gracias a esta experiencia, los estudiantes pudieron conocer de cerca el tejido comercial de la villa y descubrir la importancia del comercio local como motor económico y social.

Al finalizar la actividad, el equipo ganador recibió una tarjeta regalo de 100 euros y el segundo clasificado otra de 50, ambos premios para gastar en los establecimientos locales asociados. Además, todos los participantes llevaron una bolsa reutilizable con la imagen de la APP «Comercio de Marín»” y un flyer con la programación de la campaña «O Escaparate Estrela»

La asociación destaca que esta colaboración con centros educativos «supone una oportunidad única para acercar el comercio local a la juventud, fomentar valores de consumo responsable y difundir la relevancia de comprar en Marín»

Esta acción forma parte de las actividades de dinamización de la Campaña Estrela, que buscan impulsar las ventas, atraer nuevos públicos y reforzar la conexión del vecindario con los establecimientos locales, fidelizando a la clientela con el sorteo mensual de 150 euros. La campaña cuenta con la cofinanciación de la Xunta de Galicia.