Fin a la batalla judicial entre Mourente y la Diputación de Pontevedra por los terrenos de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe

En 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra reconocía el carácter vecinal de parte de los terrenos que ocupa la Ciudad Infantil Príncipe Felipe en Mourente, que habían sido cedidos en 1970 por el Concello de Pontevedra a la Diputación. Tres años después, la entidad provincial y los comuneros de la parroquia, acaba de sellar la paz. La Comunidad de Montes firma la cesión de uso de los 110.000 metros cuadrados vecinales a cambio de un canon anual de 84.614 euros, y la Diputación retira el recurso que presentó en su día ante el Tribunal Supremo contra las sentencias favorables a los vecinos.

Se trata del mismo proceso que ya cerró con éxito la comunidad de Mourente con el Sergas por los terrenos del hospital Montecelo, o que años atrás lograron los vecinos de Salcedo con la Brilat.

En el caso de Príncipe Felipe, los presidentes de la Diputación, Luis López, y de la Comunidad de Montes de Mourente, Carlos Morgade, firmaron en el Pazo Provincial la cesión de esos terrenos y ponen fin a la batalla judicial «que ningún gobierno de la Diputación fue capaz de solucionar hasta ahora», según subraya la entidad.

Se trata de una cesión indefinida de una parcela de casi 110.000 metros cuadrados a cambio de un canon de 84.614 euros que el organismo provincial abonará cada año a los comuneros. «En esta Diputación no hacemos más que tender puentes, en este caso con los comuneros de Mourente con un acuerdo que beneficia a todos», afirma el vicepresidente Rafa Domínguez, encargado de dirigir las negociaciones con la instrucción, segundo indicó López.

Con este acuerdo, la Diputación se compromete a destinar esta parcela a usos educativos, culturales, asistenciales o deportivos de carácter público, una de las principales demandas vecinales, y también tendrá también la capacidad de realizar todas las obras que estime pertinentes sobre la parcela.

Como «muestra del compromiso y de la lealtad de la Diputación con este entendimiento con los comuneros», el gobierno provincial decidió retirar el recurso de casación que había interpuesto en el Tribunal Supremo contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Pontevedra y posteriormente la Audiencia provincial de reconocer a la comunidad de montes de Mourente como titular de la parcela de Príncipe Felipe. «Cuando la Diputación de Luis López llega a acuerdos, los cumple. Por eso retiramos el recurso de casación», explicó Domínguez.

Morgade: «Nuestros derechos sobre el suelo son compatibles con las instalaciones»

«Fue un acuerdo complejo y difícil pero siempre hubo lealtad, sin ella no sería posible», dijo Domínguez. En un sentido semejante se pronunció el presidente de los comuneros, Carlos Morgade, para «agradecer la sensibilidad de la corporación provincial». «Siempre tuvimos la idea de que eran compatibles nuestros derechos sobre el terreno con las instalaciones que llevan funcionando desde hace años y que son una obra social importante», apuntó Morgade. Una postura que es compartida por el gobierno que preside Luis López, que mantiene su proyecto de «mejora constante» de Príncipe Felipe, donde en estos dos años ha invertido más de 3,2 millones y en el que está previsto nuevas inversiones futuras valorados en tres millones más en proyectos de mejora de la eficiencia energética.