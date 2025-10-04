Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Alameda acogerá el quinto aniversario del CeibaRimas

La Alameda acogerá el próximo día 18 el quinto aniversario del CeibaRimas, el único proyecto de rap improvisado en gallego. La competición, abierta a todo el público con inscripción gratuita, repartirá más de 1.00 euros en premios, y se completará con música en directo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents