Abierto el plazo para la inscripción en el concurso Pontedetapas

El Concello abre el plazo para que la hostelería se inscriba en el certamen Pontedetapas que se celebrará del 5 al 23 del próximo mes. Los establecimientos pueden concursar en las modalidades de tradicional, creativa y cóctel. Habrá además una votación popular de la Tapa Pontevedra.

