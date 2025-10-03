La Xunta asegura que las obras del río Lameira «están en plazo»
REDACCIÓN
Marín
Augas de Galicia replicó ayer al BNG y aclaró que las obras para mejorar la red de saneamiento en el entorno del río Lameira, en Marín, «siguen en marcha y están ejecutándose en los plazos previstos». Destaca que es un plan de tres millones de euros millones de euros que «solucionará las escorrentías al río en momentos tanto de lluvia como de sequía, garantizando la calidad de las aguas. Una vez este finalizada, beneficiará a una población potencial de casi 10.000 personas.» Admite que «su ritmo de ejecución depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y que es técnicamente muy compleja», y las lluvias intensas provocaron retrasos. Tampoco tiene constancia de denuncias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- Homenaje a las generaciones valientes del mar
- Unos derechos mineros sin explotar reducen a la mitad el crecimiento de O Campiño