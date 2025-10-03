Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha biografía lembrará a Juan Lago, de Vilaboa, supervivinte de Mauthausen

REDACCIÓN

Vilaboa

Con motivo do 80 aniversario da liberación do campo de exterminio de Mauthausen, o colectivo A Regaduxa. Memoria Histórica de Vilaboa organiza unha homenaxe ao veciño de Paredes Juan Lago Collazo, supervivente do citado campo de concentración no que estivo detido entre decembro de 1940 e maio de 1945.

O acto será o domingo ás 12.00 horas na Canteira de Paredes e contará coa asistencia da súa filla Viviane e os seus netos Valerie e Enmanuel, que foron fundamentais na recuperación da traxectoria de Juan Lago. A Regaduxa vai publicar unha biografía do homenaxeado da autoría de Luís Bará Torres que recolle a testemuña directa de Juan Lago por medio dunha longa entrevista que lle fixo o seu sobriño neto e afillado Laureano Muiños Lago nos anos 90. É «un documento de extraordinario valor no que conta con máximo detalle a crueldade, o maltrato e a destrución que sufriu durante os catro anos e medio de reclusión nos campos de Mauthausen e Ebensee», segundo a organización.

Ademais da familia, no acto intervirán Luís Bará e Pepe Cáccamo en representación de A Regaduxa, e o alcalde de Vilaboa César Poza. A parte musical correrá a cargo de Madalena Gamallo e Iván Gulín.

