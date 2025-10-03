La tortilla que lucha por el oro internacional

La cocinera del bar Azucarillo en Pontevedra, Marta Rial, es la única representante de la provincia que el próximo lunes competirá por ganar el «III Campeonato Internacional de Tortilla de patatas con...», celebrado en Alicante, tras hacerse con el bronce en la primera edición del campeonato a nivel regional, que tuvo lugar en Ourense.

Allí, su tortilla de patatas a la que incorporó jamón de castañas y un queso premiado, el del Pazo de Anzuxao, conquistó el paladar del jurado. «Todo fue muy rápido, apenas me dio tiempo de pensar mi propuesta, pero lo que sí tenía claro es que todo lo que llevase quería que fuera muy nuestro», creando así una tortilla «hecha de productos gallegos y de proximidad».

Esa creación es la que ha llevado a la cocinera a luchar por el título de mejor tortilla internacional que otorga el campeonato el próximo lunes 6 de octubre a las 10.30 horas en la Institución Ferial Alicantina (IFA), celebrado durante la VII Feria Alicante Gastronómica, donde realizará la misma receta.

La cocinera del bar pontevedrés es una de los veinte chefs que acuden desde distintas partes de España y de Portugal para conseguir el trofeo, quienes presentarán sus propuestas ante reconocidas personalidades del panorama gastronómico español. «El simple hecho de que estas eminencias de la cocina prueben mi tortilla para mí ya es un reto y un sueño casi cumplido», expresa Rial, a la vez que confiesa que siente «muchísima responsabilidad» y que se va dispuesta a dar lo mejor de ella.

No obstante, su participación se debe a la baja de uno de los clasificados de este año por motivos de salud, por lo que ella era la siguiente en la lista con más puntos para acudir al certamen. «Me han avisado el sábado pasado de que compito. Me dijeron que me lo pensara mucho y la verdad es que no me lo pensé nada», confiesa Marta, ya que considera la cita como «una oportunidad y un orgullo», al poder «estar allí entre los mejores».

Por otro lado, pese a que Rial incide en que cada persona tiene distintos gustos, considera que la clave es dejar la tortilla en el punto justo, bajo su opinión «jugosa pero no tanto como la de Betanzos». Según indica, ese es el punto de tortilla más popular y que más se vende en la ciudad de Pontevedra. Además, la cocinera destaca el uso de «los maravillosos productos de nuestra tierra» como un elemento importante para obtener una sabrosa tortilla de patatas, ya que «una buena materia prima es fundamental», comenta. «Si usan un producto de cerca, seguro que solo les falta una pizquita de cariño y ya sale la tortilla perfecta», concluye la reconocida cocinera.