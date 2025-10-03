El subdelegado en Pontevedra insta a la Xunta a solucionar la "demora de 14 meses de media" en los informes forenses de violencia de género

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha exigido a la Xunta que solucione la "demora de 14 meses de media" en la emisión de las valoraciones forenses integrales sobre casos de violencia de género.

Tal y como ha trasladado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, Losada considera "injustificable" que las mujeres de la provincia de Pontevedra padezcan demoras en las sentencias en sus procesos judiciales por la tardanza del Instituto Galego de Medicina Legal (Imelga) en emitir los informes.

En este sentido, según se recoge en la Memoria de la Fiscalía Xeral del Estado de este año la provincia es "la más lenta de España" en la emisión de estas valoraciones, con una espera media de 14 meses.

Por ello, Losada ha demandado "explicaciones convincentes" y soluciones a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la que depende el Imelga. Y es que, la propia memoria de este organismo "reconoce que durante 2024 un total de 100 mujeres de la provincia necesitaron de esta evaluación integral".

A juicio del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, "no se trata solo de mejorar la calidad en la prestación de un servicio público básico, sino de una muestra de abandono de las víctimas de violencia de género".

"Todas las Administraciones tenemos que ser inconformistas, detectar los fallos y corregirlos y está muy claro que en el ámbito de los informes forenses, la Xunta tiene mucho margen de mejora en la provincia", ha concluido.