El sector diseña un decálogo de medidas para la viabilidad del marisqueo en la ría

Poio celebró ayer la primera Xornada Técnica da Ameixa, organizada por el Concello con el apoyo del GALP Ría de Pontevedra y la Consellería do Mar, en la que se elaboró un decálogo de propuestas centradas en garantizar un futuro sostenible para el marisqueo en la ría de Pontevedra. En medio de la crisis que afecta al sector desde hace meses, con mortandad de marisco, aumento de depredadores y otros problemas, este decálogo recoge medidas que van desde el refuerzo de la gobernanza y la coordinación institucional hasta acciones de protección y sostenibilidad ambiental.

También se incluyen iniciativas para impulsar la formación y capacitación profesional, reforzar la trazabilidad y el valor añadido del producto de la ría de cara al consumidor, innovar en la gestión de los recursos y garantizar la participación activa del colectivo de mariscadores en los órganos de decisión que afectan al sector.

Son propuestas que aspiran a servir de hoja de ruta hacia el futuro, con la vista puesta en asegurar la viabilidad económica y ecológica de la actividad marisquera en la ría a medio y largo plazo.

La Xornada Técnica, celebrada en la Casa Rosada, reunió a medio centenar de personas entre profesionales del sector del mar, representantes de las distintas administraciones, expertos y colectivos, entre ellos la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, los patrones mayores de las tres cofradías del fondo de la ría, y distintos representantes de empresas e instituciones públicas.

Moldes subrayó que «es urgente y necesario apoyar al sector del mar, reconocer su relevancia y dar visibilidad al trabajo que se realiza día a día en nuestras costas. Este trabajo es lo que sostiene la vida de muchas familias, dinamiza la economía local y mantiene viva nuestra identidad marinera», señaló. La jefa del servicio de pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta, Carmen de Benito Caula, ofreció una charla técnica titulada ‘De la tradición a la innovación. El futuro del marisqueo en Galicia’.

La primera mesa redonda de la jornada abordó ‘La realidad actual del marisqueo en la Ría de Pontevedra’, con los presidentes de las tres Cofradías de la Lonja de Campelo: Lourizán, María del Carmen Vázquez; San Telmo de Pontevedra, César Rodríguez, y Raxó, Iago Tomé.

Seguidamente, el biólogo de la Lonja de Campelo, Andrés Simón Gómez, aportó ‘una mirada técnica a la situación actual en la Ría de Pontevedra”’ con un relatorio centrado en los aspectos científicos de la actividad.

La segunda mesa redonda de la jornada reunió a representantes de empresas relacionadas con la cadena mar industria, para debatir ‘La importancia del producto de la ría en la cadena de valor económica local’. En ella participaron Mar Ambroa, gerente de Artesa Atlántica y Sefi Montes, gerente de Mares de Galicia S.A., dos de las principales empresas comercializadoras de productos del mar y Pilar Otero, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca).

A mediodía hubo un taller de showcooking a cargo del Restaurante La Brisa, en Lourido con recetas innovadoras elaboradas con la almeja de Campelo. La jornada fue clausurada por la concejala de Turismo, Rocío Cochón, que destacó un balance “muy positivo” de esta primera Xornada, programada como complemento a la 37ª edición de la Festa da Ameixa de Campelo, porque «garantizar el futuro de esta actividad en nuestra ría es apoyar a cientos de familias de nuestro municipio pero también asegurar una parte muy importante de nuestro patrimonio económico y cultural».