Sanxenxo impulsa un «parque de setas»

El entorno del Con da Romaíña acogerá un parque micológico abierto al público donde se pueda acudir a conocer setas. La intervención, que consistirá en la plantación de unos 50 árboles micorrizados catalogados con un código QR, se incluye dentro de un proyecto del IES Vilalonga reconocido por la Xunta como uno de los mejores proyectos de innovación en Formación Profesional.

La concejala de Educación, Nati Parada, asistió ayer a un encuentro con docentes de FP de Hostelería y Restauración, el presidente de la Federación Galega de Micología y la Asociación Medioambiental Amabul para marcar los plazos para la puesta en marcha del proyecto. El Concello acondicionará el espacio en los próximos días para la plantación de estas especies arbóreas. «Trátase dun proxecto novidoso que, ademáis da parcela educativa, ten outra social da que se poderán beneficiar outros escolares e veciños do municipio», explica Parada.

Además de este Parque Micológico, a nivel didáctico, en las instalaciones del centro se creará un Huerto Micológico, es decir, un lugar específico donde poder cultivar setas y champiñones.

El proyecto incluye también una parte gastronómica en la que se pretende elaborar productos que no se comercializan actualmente. La idea es realizar pruebas con setas silvestres que se pueden encontrar en la zona y que no son las más conocidas gastronómicamente, pero que aportan matices y sabores para platos dulces, salados y bebidas. Está prevista la colaboración del CIFP Carlos Oroza con la presentación y realización de pruebas y muestras gastronómicas. «Pretendemos mostrar outras elaboracións gastronómicas que na actualidade non se comercializan, pero que poden ter desenvolvemento tanto no ámbito da restauración, como industria alimentaria e para eso utilizaremos tamén os cogumelos e champiñóns cultivados no horto ecolóxico», explica Rubén Otero.