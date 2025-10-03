El PSOE urge un «impulso» a la sanidad en Poio tras el acuerdo unánime del pleno

Después de que el pleno municipal de Opio aprobara por unanimidad una propuesta del PSOE para mejorar la sanidad pública en el municipio, los socialistas urgen ahora al Sergas a dar «un impulso» a esta atención y al futuro centro de salud.

La propuesta exige «medidas inmediatas como restablecer el horario de tarde en Anafáns, reabrir agendas y cubrir de forma estable las seis plazas médicas adscritas al centro, manteniendo operativos los consultorios de Combarro y Raxó». Además, insta a la Xunta a incluir en los Presupuestos de 2026 el proyecto del nuevo centro de salud de Poio y se solicita al gobierno local « facilitar ya los accesos previstos para su puesta en marcha.».

El portavoz socialista, Gregorio Agís, subrayó que «Poio precisa soluciones medibles: profesionales en las consultas y un plan de contingencia que permita atender sin demoras a los vecinos. El consenso unánime del pleno es un mandato claro para la Xunta y para el Concello».

La moción aprobada recuerda que el «cierre del horario de tarde en Anafáns y la falta de cobertura de bajas y vacaciones concentran la demanda por las mañanas y disparan las esperas, con efectos directos en los pacientes».