Pontevedra y Marín reciben más de 15 millones de euros de Fondos Europeos

La convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y correspondientes al periodo 2021-2027, benefician a 54 municipios de Galicia, entre ellos Pontevedra y Marín, para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social, mejorando así sus barrios.

Para optar a estas ayudas, las entidades locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), con el fin de identificar los desafíos a medio plazo y promover un modelo de ciudad integrado. Posteriormente, los municipios debían presentar un Plan de Actuación Integrado (PAI) en el que se concretaba las actuaciones que optaban a ser financiadas.

En el caso de Pontevedra, las propuestas presentadas se centraban en las mejoras de los barrios de Monte Porreiro, A Seca-Valdecorvos y A Parda. Para estas actuaciones, el Concello recibió un total de 8.730.304 euros, lo que supone el 60% de la inversión, mientras que el Ayuntamiento de Pontevedra financia el 40% restante, que equivale a 5.820.202 euros, sumando un total de 14.550.506 entre ambas entidades, aunque el Ayuntamiento había solicitado la cuantía máxima de 20 millones de euros, en la que los Fondos Europeos aportarían doce millones y la aportación municipal ascendería a los ocho millones de euros.

Entre los proyectos elaborados se encuentran la renovación del campo de fútbol y de rugby en Monte Porreiro, así como la rehabilitación de su Centro Social o la creación del pabellón deportivo. También destaca la construcción del parque urbano más grande de la ciudad en A Parda, entre otras iniciativas.

Por otro lado, Marín recibió una cuantía de 6.547.728 euros de los nueve millones que podía conseguir como máximo. Con esta ayuda, el Ayuntamiento desarrollará la estrategia "Marín 360", centrada en la revitalización y en la mejora de los barrios de Banda do Río Lameira-Casco Vello, Virxe do Carme, San Pedro y A Cañota. "Además de la creación de un entorno urbano más acogedor y habitable, el objetivo es mejorar la calidad ambiental y la eficiencia energética, la conexión de las barriadas con el centro y potenciar su dinamización social y económica", señala María Ramallo, la alcaldesa de Marín.

Asimismo, la cuantía otorgada por el FEDER será igual para las seis ciudades gallegas principales: Pontevedra, Vigo, Santiago, A Coruña, Lugo y Ourense, mientras que Ferrol se encuadra en otra categoría debido a tener una población menor a 75.000 habitantes.

Por otro lado, el municipio de Sanxenxo queda excluido de esta adjudicación provisional de las ayudas económicas de los Fondos Europeos, quedando "de reserva".