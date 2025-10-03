Pontevedra anima a presentar propuestas para el plan de ocio nocturno Noites Abertas 2026
El plazo de recepción ya está abierto, hasta el 31 de octubre
R. P.
El Concello de Pontevedra ya tiene en marcha la edición número 27 de Noites Abertas, el programa municipal de ocio nocturno alternativo y con ella la apertura de la convocatoria para presentar propuestas de actividades. El plazo de recepción comienza este mismo viernes y finalizará el próximo 31 de octubre.
Según ha explicado el concejal de Xuventude, Demetrio Gómez, el programa de actividades 2026 se desarrollará entre el 30 de enero y el 28 de marzo. "Hacemos un llamamiento a empresas, asociaciones, clubes o autónomos que trabajen en el campo de la juventud a que participen en este programa", destaca el edil.
Las características de las actividades que se desarrollarán en la 27 edición de Noites Abertas son: Actividades de fin de semana (viernes y sábados); Interiores y exteriores. co preferencia actividades interiores debido a la climatología; Inscripción solo para algunas de las actividades exteriores que requieran desplazamientos; y que sean diversas, accesibles, gratuitas y plurales.
Los proyectos que se presenten tienen que tener en cuenta a población a la que está destinada: juventud entre los 12 y los 30 años., en todo el rango de edades o para algún tramo concreto. El número de sesiones que se pueden proponer serán de una a cuatro, y la duración será de dos horas máximo y una como mínimo
Los espacios de celebración son el CEIP Froebel, la Casa Azul, el Local de Música, el Pabellón Multiusos, los campos de hierba sintética de A Xunqueira y plazas de la ciudad y los horarios serán entre las 20.00 horas y la medianoche
Finalizado el plazo, la coordinación del programa Noites Abertas seleccionará las propuestas de actividades en función de los criterios establecidos. La comunicación de los proyectos seleccionados se realizará a partir del mes de noviembre de 2024.
Los criterios para selección de propuestas son los siguientes: interés para la juventud, actividades de ocio educativo constructivas, lúdicas y participativas, que tengan que ver con la promoción de la igualdad, de la cultura gallega, de la salud, la interculturalidad, arte, música, gastronomía, juegos o medio ambiente; y su viabilidad e inclusión que se adapten a una participación activa e inclusiva
El formulario para presentar las propuestas se encuentra en noitesabertas.gal
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza
- El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas
- «El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»