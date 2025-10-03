Las mejora de casetas del puerto de Combarro, a finales de 2026

La mejora de las condiciones de las casetas de departamentos del puerto de Combarro estará lista a finales de 2026, según los plazos que maneja la Consellería do Mar para ejecutar estas obras, por 1,4 millones. La titular de la cartera autonómica, Marta Villaverde, explicó que ya está en licitación de los trabajos y el plazo de ejecución una vez adjudicados, es de nueve meses.

Se renovarán 28 departamentos y se habilitarán aseos y habrá conexión ala red de saneamiento, lo que necesita un pozo de bombeo. También se rehabilitará la estructura de hormigón.