Marín reanuda la reforma de la rúa da Ponte tras el parón estival

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, y el concejal de Urbanismo, Manuel Santos, visitaron ayer la Rúa da Ponte, acompañados por el personal técnico de la Xunta de Galicia, administración que financia la remodelación de este vial, para conocer de primera mano en que punto está la obra, que se retomó después del verano.

Según destaca el propio gobierno local, «estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Oresa, son una continuación de la mejora de la movilidad y del espacio urbano que se realiza desde Concepción Arenal, a lo largo de toda la PO-546, que es una vía de titularidad autonómica que, al final de estas obras, pasará a ser municipal».

En su visita, Ramallo y Santos pudieron comprobar «el margen que se finalizó antes del parón del verano, provocado para interceder el mínimo posible en el tráfico procedente sobre todo de las playas». Ahora «se mejorará el ancho de las aceras donde sea posible y se actuará especialmente en los entronques con los pasos de peatones». El Concello asegura que «se mantendrá toda la línea de estacionamiento existente en este lado de la calle, que se elevará a la misma altura de la acera»

Por otro lado, se renovará todo el pavimento, que aunque hace unos meses fue objeto de una pequeña actuación de parcheo y puesta a punto, precisa de una actuación integral para que esté en perfecto estado y garantice la seguridad vial.

La inversión total de la Xunta en este proyecto global es de más de un millón de euros, que incluyen esta calle y dos fases de humanización de Concepción Arenal.