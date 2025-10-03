Lucha colectiva en contra del edadismo

La sede de Afundación de Pontevedra acogió el miércoles, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada para combatir contra el edadismo en la tercera edad.

En dicho acto, celebrado también en las sede de Afundación de diez localidades más a lo largo de toda la autonomía, se leyó un manifiesto en defensa de una sociedad libre de edadismo en el que se expresó la necesidad de una mirada diversa en la que los años suman al valor común y no son en ningún caso un motivo de limitación.

Como parte de la cita se les invitó a los asistentes a compartir sus reflexiones a la cuestión: «¿Qué quiero seguir haciendo sin que la edad me frene?». Las respuestas registradas fueron un sinfín de posturas variadas sobre las supuestas limitaciones que tienen los años cumplidos sobre la salud física y mental, la forma de vida, el valor de las opiniones dadas, la ilusión por las cosas del futuro y la capacidad de tener una vida plena.

De acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada dos personas tiene actitudes edadistas hacia las personas mayores y un tercio de esas personas mayores admite haber sido objeto de estereotipos, prejuicios o discriminaciones por su edad, provocando aislamiento social, riesgo de abusos o pérdida de autonomía entre muchas otras consecuencias.