«Cada vez me apetece abarcar un poco más en mi obra, globalizarla»

—¿Cómo surgió su vocación artística?

Fue ya desde la infancia y adolescencia. Viendo escaparates y viendo cuadros de pronto se me ocurrió por iniciativa propia comprar óleos y empecé a pintar así, yo solo y en casa, copiando almanaques de la época.

—¿En adelante su formación fue autodidacta?

Fui un poco autodidacta, después ya hice Bellas Artes (inició los estudios de Bellas Artes en Tenerife y posteriormente se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Madrid).

—¿Cómo ha evolucionado su trabajo? ¿Ha tenido distintas etapas o es un continuo?

En este momento me considero una persona multidisciplinar, puesto que empecé precisamente pintando con pintura, óleo, después he pasado por todas las técnicas de pigmento, acuarelas y demás. Siempre he tenido como una necesidad, digamos que echaba de menos representar volúmenes, las tres dimensiones, de modo que mi pintura siempre fue un poco escultórica hasta que después, también por casualidad, se me ocurrió empezar a hacer cerámica. Hice varios cursos y es uno de los materiales que más trabajo, me gusta mucho y he recibido bastantes premios en distintas bienales de cerámica.

—No menos premiados son sus grabados

Últimamente estoy trabajando con polímeros, haciendo fotopolímeros, grabado, y también es otra técnica que me gusta, de hecho en 2024 fui el único español seleccionado y premiado en la Bienal de Grabado de Taiwán, y también me han dado el primer premio de grabado en Valladolid.

En especial, esta exposición es obra sobre papel y, sobre todo, dibujos, que he realizado en su gran mayoría en los últimos dos años

—¿Qué presenta en «Mundos Deconstruidos»?

En esta nueva exposición presento dibujos, nada más. El dibujo siempre ha sido lo previo para después hacer una obra, pero me he dado cuenta de que de por sí es muy valorable y tiene la capacidad de poder ser una obra de arte. En este momento es el protagonista, la obra en papel, aunque también presento alguna foto, pero en especial esta exposición es obra sobre papel y, sobre todo, dibujos, que he realizado en su gran mayoría en los últimos dos años.

—¿Lo pasa bien en el estudio o se sufre?

Si, me lo paso bien. Tengo el estudio en casa, y la ventaja de que cuento con espacio verde alrededor del estudio, por lo tanto cuando estoy muy acalorado y frenético (risas) salgo y me relajo bastante quitando hierbas o cuidando la huerta.

—¿Elimina mucha obra o la deja reposar y vuelve sobre ella?

La obra puede reposar, y después de un tiempo ya vuelvo a retomar la idea inicial y trabajo sobre ella. Pocas veces, porque casi siempre va de un tirón, pero a veces reposa.

—¿Se acerca a la obra que le gustaría?

Sí, alcanzo el horizonte que quiero, lo que pasa es que cada vez me apetece abarcar un poco más en mi obra, globalizar más la idea. A veces notas que la idea se queda muy local, un poco pequeña, pero de todas formas estoy contento con mi obra.