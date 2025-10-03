La Diputación invertirá 900.000 euros en mejorar la seguridad vial de 5 carreteras

La Diputación ha anunciado este viernes inversiones por valor de unos 900.000 euros para mejorar la seguridad vial en cinco carreteras provinciales que cruzan Campo Lameiro, Ponte Caldelas y Pontevedra.

En concreto, la Xunta Provincial de Goberno aprobó el expediente para la contratación de las obras de mejora de la seguridad vial en cuatro carreteras provinciales que atraviesan Campo Lameiro, con una inversión de unos 605.000 euros, el montante más elevado de este nuevo programa de inversiones. El presidente de la Diputación, Luis López, detalló que se trata de la EP-8301 O Couso-Armonda, la EP-8302 O Couso-Agueiros, la EP-8303 Igrexa de Fragas y la EP-8304 Moimente-Armonda, donde se adecuarán los márgenes, se reabrirán cunetas y se perfilarán bordillos. Asimismo, se mejorará el drenaje y se instalarán colectores subterráneos para las tuberías de agua, y se realizarán obras de saneamiento.

Otras mejoras pasan por instalar reductores de velocidad físicos y nuevas barreras de seguridad, y sustituir el pavimento y la señalización horizontal y vertical.

Se actuará en viales que cruzan Campo Lameiro, Ponte Caldelas y Pontevedra

El órgano provincial de gobierno también dio luz verde al proyecto de ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera provincial EP-0004 Marcón-Pintos-A Reigosa, con una previsión de inversión aproximada de 275.000 euros.

Esta misma semana, recordó Luis López, la diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, visitó esta carretera provincial que conecta Ponte Caldelas y la Boa Vila y que será objeto de mejoras en un tramo de aproximadamente un kilómetro, donde se realizarán obras para mejorar la calzada, el pavimento y sustituir la señalización horizontal y vertical.

“Seguimos avanzando, una semana más, con recursos y acciones concretas para que la red de carreteras provinciales, que vertebra todo nuestro territorio, se encuentre en las mejores condiciones de seguridad posibles”, subrayó el presidente provincial.