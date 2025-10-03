El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa

Elegantes, con sus largas e interminables patas y un elástico cuello, cuatro flamencos comunes han elegido las aguas de las Salinas do Ulló, en Vilaboa, para hacer una inusual parada. Rápidamente se ha corrido la voz de sus presencia en la comarca pontevedresa entre los ornitólogos y los aficionados a la ornitología, que a lo largo de estos días se han acercado hasta este espacio natural único para poder verlos.

Es el caso de Lucas Pérez, de Mos, que ayer se encontraba con su telescopio terrestre con un amigo visionando a unas aves que hacía décadas que no se dejaban caer por este municipio. «Es precioso su cuello, formando una S perfecta», aseguraba admirando a los cuatro ejemplares.

Tan rara es la presencia de esta especie en Vilaboa que hubo incluso algún vecino que se confundió y que al verlos a simple vista, sin prismáticos ni ningún otro instrumento amplificador visual, creyó que se trataba de garzas.

En la mañana de ayer, los flamencos se encontraban en el zona de la salina en la que había más vegetación, alimentándose. Muy cerca de ellos había cisnes, gaviotas reidoras, cormoranes e incluso garzas. Todos en absoluta armonía.

Según el Concello de Vilaboa, desde el año 1971 no se tenía constancia de la presencia de esta especie en este lugar.

«Muy rara de ver en Galicia»

El flamenco común es una de las aves acuáticas más espectaculares que pueblan los humedales en España. Destaca por su gran tamaño y por sus largas patas y cuello. En el territorio nacional se la puede ver en aguas saladas en el arco atlántico andaluz, el litoral mediterráneo y en lagunas interiores de Andalucía y de Castilla la Mancha. De forma accidental, también en Canarias.

Sin embargo, en los últimos años también ha llegado hasta Galicia, y concretamente a la provincia de Pontevedra.

Las aves, ayer a la mañana buscando alimento. / RAFA VÁZQUEZ

«Sí que es cierto que es una especie que no se constataba aquí en las salinas de Vilaboa desde hace mucho tiempo, décadas, pero sí que en los últimos años estuvieron en el Complexo Intermareal Umia-O Grove, donde estuvieron pasando el invierno. Pero, insisto, sigue siendo una especie muy rara de ver en Galicia», explica a FARO Gustavo Ferreiro, de la asociación Seo BirdLife Pontevedra.

En cualquier caso, reconoce que no se saben las causas por las que los flamencos se hayan decidido a venir por territorio gallego en estos últimos años: «No lo tenemos claro, ni siquiera su procedencia exacta, porque las colonias más próximas de esta ave a nuestra zona son las del sur, en la zona de Lisboa, y del norte, en la costa francesa atlántica. Tanto pueden ser algunos de los franceses que estuvieran bajando, como los de Portugal subiendo. Y no lo sabemos porque ninguno de los que ha llegado aquí lo ha hecho con anilla, no están marcados».

Las sospechas sobre su presencia en la comarca podrían ir en la dirección de las «sequías inmensas en sus lugares de cría del sur». «Hace unos años hubo lagunas del interior de España en las que directamente no criaron».

Aficionados a la ornitología observan a los flamencos desde la orilla. / RAFA VÁZQUEZ

Los cuatro visitantes de Vilaboa son juveniles, una cualidad que se distingue fácilmente en su color, blanco y grisáceo. Hay que recordar que los adultos tiene un bonito color rosado combinado con blancos y negros.

Reconoce Gustavo Ferreiro que «es habitual que los individuos jóvenes se dispersen una vez que termina la cría y ellos ya vuelan bien». «Pueden desplazarse kilómetros y caer en cualquier lado. Pero también es normal que cuando pasen algunos meses, cuando llegue su período reproductor y arranque la primavera, regresen a los lugares donde nacieron, que tienen geolocalizado».

Estos cuatro juveniles cambiarán al color rosado cuando lleguen a la edad adulta, pero, además, en esta coloración tienen un componente importante los carotenos que les aportan los alimentos: pequeños crustáceos, aguas muy salinas...

Los cuatro jóvenes flamencos emprenden el vuelo en las salinas. / RAFA VAZQUEZ

Por lo general, los flamencos crían en lagunas interiores saladas. «En el interior las hay, no asociemos el sal solo al mar. De hecho, estas lagunas interiores tienen un componente salino más elevado que en el mar. Por eso aquí no van a coger una coloración tan intensa», matiza el portavoz de SEO Birdlife Pontevedra.

Armonía entre especies

Contrariamente a lo que se pueda pensar, las especies autóctonas no llevan mal la presencia de los flamencos. Así se podía apreciar a simple vista ayer «in situ».

«No hay ningún tipo de perjuicio ni estrés. Esta es una ave acuática y no interacciona con las demás de forma negativa y no compite por el alimento, porque comen cosas distintas. Es que al final es una especie autóctona de la península ibérica», resume.

A Gustavo Ferreiro sí le puede preocupar más el comportamiento humano ante la noticia de los flamencos. «Es positivo que la gente los vea, porque se aporta un poco de conciencia en el respeto a nuestros espacios naturales. Pero siempre que la gente no se acerque a ellos ni los estrese, ni bajen a los perros, por ejemplo», pide este apasionado y defensor de las aves.