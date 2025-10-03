Condenados dos hermanos por descapitalizar empresas para eludir deudas

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena, como autores de un delito de frustración de la ejecución, a dos hermanos que, puestos de común acuerdo y con el fin de continuar la actividad empresarial que había iniciado su padre, realizaron actos de descapitalización de las empresas en las que participaban con el objetivo de «eludir el pago de las deudas contraídas con sus acreedores públicos y privados», según informó ayer el TSXG. A uno de ellos le impone tres años y tres meses de prisión; y, al otro, dos años y tres meses de cárcel. En ambos casos tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

En la sentencia, los magistrados subrayan que, a pesar de ser conocedores tanto de la deuda contraída como de los embargos trabados sobre sus bienes, «siguieron comercializando con ellos y obstaculizando el efectivo cobro por parte de sus acreedores». Todas las compañías, según consta en la resolución, se dedicaban a la misma actividad de comercialización de maquinaria y utillaje industrial y agrícola.

La Sala explica que, conforme a la prueba practicada, entiende probado que los dos hermanos «participaron activamente en una sucesión empresarial encaminada a eludir el pago de las deudas surgidas a partir de la anterior y al traspaso de bienes de unas a otras empresas, con el fin de dificultar el cobro de sus acreedores».

En el fallo señala que, si bien ha resultado acreditada la existencia de una deuda con la Seguridad Social en cuantía suficiente para ser constitutiva de delito, así como la existencia de una sucesión de empresas, de la prueba practicada «no ha quedado justificada la existencia de un artificio, ardid o simulación claramente encaminado a eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social». Por ello, los absuelve del delito contra la Seguridad Social por el que se había formulado acusación. La sentencia no es firme.