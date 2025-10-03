Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera

Un hombre de 75 años, vecino de Moraña, ha sido condenado por la Audiencia de Pontevedra a ocho años y medio de prisión por violar a una mujer con la que se encontró en una carretera de Barro. También se le impone una orden de alejamiento de la víctima durante 18 años y medio. La sentencia, que se puede recurrir, absuelve al acusado de un delito de lesiones, peor sí establece una indemnización de 20.000 euros a la víctima.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaban inicialmente 13 años y seis meses de prisión por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del 8 de julio de 2022, cuando el acusado estaba dentro de su coche, estacionado a unos 700 metros de un bar de Barro cuando vio a una mujer que orinaba en el arcén de la carretera. Había salido del bar y mostraba síntomas de estar ebria. Tras preguntarle si se encontraba bien «comenzó a desnudarla a la fuerza, la tumbó en el asiento del coche, se colocó encima de ella» y la violó, según detalla la sentencia. La mujer «forcejeó con todas sus fuerzas con el procesado para sacarlo de encima» y poco después apareció u amigo de ella y otro hombre, que la buscaban. Se encontraron con la chica «fuera del vehículo, desnuda de cintura para abajo, llorando y en estado de shock». La ropa estaba en la bandeja trasera del coche y el hombre se abrochaba los pantalones».

Aunque en el juicio la víctima mostró lagunas en su declaración el no recordar todos los hechos y el acusado negó en todo momento haber sido el autor, no pudo explicar «por qué en el cuello de la mujer apareció su saliva ni tampoco por qué en una muestra perianal de la víctima apareció su ADN».