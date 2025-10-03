Comercio y sanidad aportan el 30% de los afiliados a la Seguridad Social en Pontevedra

Los sectores del comercio y de la sanidad aportan a tres de cada diez trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la ciudad de Pontevedra, con lo que se vuelve a poner de manifiesto que los servicios, tanto privados como públicos, tienen un peso importante en la economía local.

Según los últimos datos de oficiales de afiliaciones, del total de 32.267 del municipio, casi un 30% corresponden a comercio y sanidad: un 17,1% al comercio y a la reparación de vehículos de motor y motocicletas y un 12,6% a las actividades sanitarias y de servicios sociales. Juntos suman 9.602 afiliados (5.535 más 4.067).

Hay otros sectores que también suponen una interesante aportación de afiliados. Destaca, por ejemplo, el de los trabajadores de las industrias extractivas y la industria manufacturera: productos minerales, industria agroalimentaria, madera, papel, muebles, metalurgia, material de transporte y grandes reparaciones industriales... Son 2.807 trabajadores afiliados, casi el 9% del total.

También hay que señalar el papel de la hostelería, con un 8,4% de los trabajadores. Son 2.725 en la ciudad capitalina.

Asimismo, los 2.494 de la Administración pública y defensa representan un 7,7% de afiliados a la Seguridad Social a nivel local.

Merecen mención especial también la Educación, con 2.241 afiliados, y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con 1.700.

Todos estos datos se refieren a afiliaciones a la Seguridad Social por concello de residencia de la persona. Es decir, que puede trabajar en Pontevedra o en otra ciudad vecina o incluso comunidad autónoma, aunque, por lo general, ambos lugares suelen coincidir. Es por ello que en estas cifras no se incluyen las afiliaciones de los trabajadores que residen fuera de la comunidad autónoma aunque trabajen en Galicia.

Variación anual

El número de afiliados en Pontevedra apenas ha sufrido variación en el último año. Si actualmente son 32.267, hace un año eran un centenar menos: 32.152.

Por ejemplo, han aumentado los del citado sector de las actividades sanitarias y los servicios sociales, ya que hace un año había 3.983, frente a los 4.067 actuales.

También subieron los trabajadores de la industria, de 2.749 a los 2.807 de ahora, y los de la construcción, de 2.190 a 2.242.

Otros como los del comercio han sufrido una merma, pero muy baja, ya que ha pasado de 5.541 a 5.535.

La Seguridad Social perdió 7.205 afiliados en septiembre en Galicia, lo que supone un 0,65% menos respecto a agosto, hasta 1.104.002 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, a nivel nacional, el empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original. Según el Ministerio, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el mercado laboral suma 476.299 afiliados más que hace un año en España, hasta alcanzar los 21.672.249 afiliados.