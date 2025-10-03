Comercio y sanidad aportan el 30% de los afiliados a la Seguridad Social en Pontevedra
Son 9.602 en el municipio, los más numerosos en términos absolutos
Destacan también los trabajadores de las industrias extractivas y manufacturera, con el 9%, y la hostelería, con un 8,5%
Los sectores del comercio y de la sanidad aportan a tres de cada diez trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la ciudad de Pontevedra, con lo que se vuelve a poner de manifiesto que los servicios, tanto privados como públicos, tienen un peso importante en la economía local.
Según los últimos datos de oficiales de afiliaciones, del total de 32.267 del municipio, casi un 30% corresponden a comercio y sanidad: un 17,1% al comercio y a la reparación de vehículos de motor y motocicletas y un 12,6% a las actividades sanitarias y de servicios sociales. Juntos suman 9.602 afiliados (5.535 más 4.067).
Hay otros sectores que también suponen una interesante aportación de afiliados. Destaca, por ejemplo, el de los trabajadores de las industrias extractivas y la industria manufacturera: productos minerales, industria agroalimentaria, madera, papel, muebles, metalurgia, material de transporte y grandes reparaciones industriales... Son 2.807 trabajadores afiliados, casi el 9% del total.
También hay que señalar el papel de la hostelería, con un 8,4% de los trabajadores. Son 2.725 en la ciudad capitalina.
Asimismo, los 2.494 de la Administración pública y defensa representan un 7,7% de afiliados a la Seguridad Social a nivel local.
Merecen mención especial también la Educación, con 2.241 afiliados, y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con 1.700.
Todos estos datos se refieren a afiliaciones a la Seguridad Social por concello de residencia de la persona. Es decir, que puede trabajar en Pontevedra o en otra ciudad vecina o incluso comunidad autónoma, aunque, por lo general, ambos lugares suelen coincidir. Es por ello que en estas cifras no se incluyen las afiliaciones de los trabajadores que residen fuera de la comunidad autónoma aunque trabajen en Galicia.
Variación anual
El número de afiliados en Pontevedra apenas ha sufrido variación en el último año. Si actualmente son 32.267, hace un año eran un centenar menos: 32.152.
Por ejemplo, han aumentado los del citado sector de las actividades sanitarias y los servicios sociales, ya que hace un año había 3.983, frente a los 4.067 actuales.
También subieron los trabajadores de la industria, de 2.749 a los 2.807 de ahora, y los de la construcción, de 2.190 a 2.242.
Otros como los del comercio han sufrido una merma, pero muy baja, ya que ha pasado de 5.541 a 5.535.
La Seguridad Social perdió 7.205 afiliados en septiembre en Galicia, lo que supone un 0,65% menos respecto a agosto, hasta 1.104.002 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Sin embargo, a nivel nacional, el empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original. Según el Ministerio, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el mercado laboral suma 476.299 afiliados más que hace un año en España, hasta alcanzar los 21.672.249 afiliados.
El final del verano incrementa el número de parados en la comarca pontevedresa en casi 300 más respecto a agosto
La comarca de Pontevedra ha iniciado el mes de septiembre con 7.875 parados, casi 300 más que hace un mes. Es evidente el impacto que los contratos de verano tienen en las cifras en todos los municipios, sobre todo los de mayor tamaño.
Del total de desempleados, 3.844 son vecinos de la ciudad capitalina, pero solamente son 23 más que hace un mes.
El caso más destacable en este sentido es el de Marín, que es el municipio con mayor cifra después de Pontevedra, con 1.064, 115 más que hace un mes, cuando eran 949.Le sigue Poio, pero con muchos desempleados menos, 696, y en donde la subida respecto a agosto ha sido solo de 22 personas. Por su parte, los 427 parados de Sanxenxo suponen 37 más.
El paro en la comarca ha subido en el último mes un 3,5%, poco más que la media gallega, que fue de un 3,1%, hasta situarse en 113.085 desempleados a nivel autonómico, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados ayer.[object Object]
El sector servicios ocupa, como es habitual, el primer lugar en el desempleo local. Solamente en la ciudad de Pontevedra son 2.879, el 75% del total.
El resto son 291 parados procedentes de la industria, 254 de la construcción y 73 de la agricultura y pesca. A todos ellos hay que sumar 347 que están en las listas oficiales del paro sin un empleo anterior.
También en los otros tres principales concellos de la comarca los servicios ocupan el primer puesto en el desempleo. En Marín son 780, en Poio 521 y en Sanxenxo 312. Habría que destacar, asimismo, los 324 parados totales de Ponte Caldelas, de los que 226 son de los servicios, y los 363 de Caldas, con 245 de servicios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- Homenaje a las generaciones valientes del mar
- Unos derechos mineros sin explotar reducen a la mitad el crecimiento de O Campiño