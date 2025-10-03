Los clubes náuticos de España analizan su futuro en Sanxenxo

Sanxenxo celebra este fin de semana el sexto Simposio de Clubes Náuticos de Galicia, que reunirá en el Hotel Carlos I Silgar a cerca de 200 profesionales que representan a todos los sectores del amplio tejido industrial y empresarial de la náutica española.

Organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (Ceacna) y la Asociación de Náuticos de Galicia (Asnauga), se pondrán sobre la mesa de debate, ponencias expuestas por voces autorizadas que versarán sobre su dilatada experiencia en la náutica, bien como legisladores, como directivos de empresas que ofrecen sus servicios en este ámbito, como organizadores de actividades deportivas, de ocio o de turismo o como usuarios de los productos que genera el sector y que contribuyen, de manera directa, en el Producto Interior Bruto.

El primer ponente que abre las jornadas es el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que estará acompañado por el presidente de Ceacna, Javier Ruiz de Cortázar. Merelles hablará sobre el actual estado de salud del turismo en la comunidad gallega.