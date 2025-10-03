Cerdedo-Cotobade tendrá una red de calor basada en la biomasa para impulsar el desarrollo rural sostenible

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el de Educación, Ciencia, Román Rodríguez, participaron ayer en el acto de firma del convenio entre la Xunta y el Concello de Cerdedo-Cotobade para la puesta en marcha de una red de calor con caldera de biomasa en este municipio, con el fin de favorecer el desarrollo rural sostenible. En la firma también estuvieron presentes la directora xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez; el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez; y el alcalde de la localidad, Jorge Cubela.

Esta iniciativa permitirá dar servicio a varios edificios públicos del concello, en concreto el CEIP San Xoán Bautista, la Galiña Azul, los vestuarios del pabellón municipal de deportes y las aulas taller y de música, mediante una inversión total que supera los 516.000 euros. La actuación se enmarca en el proyecto europeo Interreg Poctep Aldealix (2023-2026), liderado por la Consellería de Medio Rural y centrado en potenciar el uso de recursos del monte para generar calor en pequeños núcleos mediante el impulso a la creación de comunidades energéticas locales basadas en biomasa forestal.

Así, además del Concello, en la iniciativa participan, por parte de la Xunta, las consellerías de Educación, Política Social e Igualdade, a través del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; Economía e Industria, a través del Instituto Enerxético de Galicia; y Medio Rural, a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

En el acto, Gómez destacó que el proyecto une innovación, sostenibilidad y compromiso con el rural gallego, con el fin de aprovechar recursos locales, en este caso la biomasa forestal, para generar energía sostenible, mejorar la eficiencia y contribuir al desarrollo de la comunidad. Según Gómez, se busca alcanzar un rural moderno y adaptado a los tiempos actuales, con un enfoque de economía verde y respetuosa con el medio ambiente.

El proyecto europeo Aldealix contempla varias iniciativas piloto en concellos de Galicia y Portugal que podrán funcionar como «demostrativas», para aprender sobre posibles formas jurídicas de organización, consumos y costes, tecnologías y maquinaria utilizadas, de forma que puedan ser visitadas por otras entidades y municipios interesados en este tipo de soluciones.