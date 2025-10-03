El Campeonato de Academias Militares lleva a la Escuela Naval a 400 deportistas

La Escuela Naval de Marín acoge desde hoy y hasta el domingo los Campeonatos Deportivos de Academias Militares, que se celebran cada dos años como parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. Para su organización se turnan las distintas academias militares españolas y este año corresponde a Marín, con la presencia de más de 400 atletas pertenecientes a la Academia General Militar, Academia General del Aire y el Espacio, Academia Central de la Defensa y la propia Escuela Naval Militar. Baloncesto, natación, vela, fútbol 7, balonmano, esgrima, natación, patrullas, orientación con algunos de los deportes.

Paralelamente, se va a impartir una conferencia sobre nutrición y deporte. La conferencia bajo el título de «Aceites de oliva, nutrición y deporte» será a cargo de José Manuel Bajo, de la D. O. Baena. Estará como invitado, José Luis Abajo Gómez, presidente de la Federación Española de Esgrima, que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También obtuvo medallas en el Campeonato de España y en el Campeonato de Europa de 2000 y 2014.