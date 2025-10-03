Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldas contrata el servicio de poda y cuidado de zonas verdes

REDACCIÓN

Caldas

El Concello de Caldas ha adjudicado el contrato de poda de arbolado, jardinería y cuidado de zonas verdes por 33.000 euros. Además de los trabajos habituales y periódicos, habrá una brigada para resolver incidencias puntuales.

