Las asociaciones vecinales homenajearán a Carmen Avendaño, pionera contra la droga

El Centro Social de Salcedo (Casa Verde), será escenario mañana del homenaje de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave) a Carmen Avendaño Otero, pionera y referente en la lucha contra la droga.

El acto dará comienzo a las 12,30 horas y los organizadores inciden en que Avendaño «representa la voz de las madres y de los vecinos que, con coraje y dignidad, hicieron frente al dolor y la injusticia, convirtiéndose en un símbolo de la esperanza y la justicia social».

A mayores de la homenajeada, el alcalde, el presidente de la Diputación y el delegado del Gobierno en Galicia serán algunos de los asistentes al acto, en el que el legado de Carmen Avendaño será señalado como «un camino abierto a las nuevas generaciones, un recordatorio de que la unión, la tenacidad y la solidaridad pueden cambiar la historia».