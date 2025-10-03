Arte, educación o diseño se dan la mano en el congreso internacional del Campus Crea

Conectar la creatividad con el arte, el diseño, la comunicación y la educación, los cuatro ejes del proyecto de especialización Campus Crea, es el objetivo central del segundo Congreso Internacional de Creatividad, que se inició ayer en cuatro facultades del campus de Pontevedra. Insertado en los trabajos para la acreditación de este proyecto de especialización y promovido con el apoyo de la Diputación, el congreso acoge la presentación de 35 estudios que exploran las conexiones de la creatividad con múltiples disciplinas, por parte de más de 50 investigadores de una veintena de universidades de España y Portugal. Además, en su programa se incluyen también las conferencias de académicos como el catedrático Joaquim Azevedo, que fue secretario de Estado del gobierno portugués, y de profesionales como Teresa Bernácer, exdirectora de Protocolo del Ministerio del Interior, así como de los directores del estudio Rubio & Del Amo y del colectivo de producción cultural y medioambiental Basurama.

Estructurado en cuatro bloques, este II Congreso Crea permite «hablar de arte, de educación, de comunicación y de diseño», pero también promover la «combinación y experimentación» entre diferentes ámbitos, uno de los «valores más importantes para entrenar» la creatividad, destacó Montse Vázquez, profesora de la Facultade de comunicación. «La creatividad es una habilidad que todos tenemos, una capacidad para resolver problemas que nos sirve en todas las actividades de nuestra vida», añadió la codirectora de un congreso que combina la participación presencial y virtual de investigadores e investigadoras de diferentes campos. Con más de 80 inscritos, este evento reúne en su programa seis mesas de presentación de comunicaciones, que darán lugar la una publicación monográfica en la editorial Fragua.

Profesor jubilado de la Universidad Católica Portuguesa e investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo Humano, el catedrático Joaquim Azevedo fue el encargado de impartir la conferencia inaugural, en la que ahondó en un proyecto, Arco Maior, que dirige desde 2013 y en el que hicieron uso de la creatividad para «inventar una respuesta educativa para un problema grave de exclusión escolar y social».

Tras la presentación de las 14 comunicaciones del apartado de educación, el congreso se trasladó por la tarde a la Facultade de Deseño, donde se presentaron nueve estudios sobre creatividad, diseño y arte.

Hoy viernes, el Congreso Crea desarrollará su actividad, de manera paralela, en las facultades de Comunicación y Belas Artes. La primera acogerá la presentación de las doce comunicaciones seleccionadas en el bloque de creatividad y comunicación, después de una conferencia de la especialista en comunicación pública y relaciones institucionales Teresa Bernácer. Belas Artes, por su parte, abrirá la jornada con una conferencia de la creadora y gestora cultural Mónica Gutiérrez Herrero, integrante de Basurama. Su relatorio permitirá ahondar en la trayectoria de este colectivo cultural, fundado en 2001 en Madrid y que centra su actividad «en la investigación, creación y producción cultural y medioambiental, con especial atención a los procesos productivos y a los residuos generados», que emplean como «herramienta de reflexión y creación, cuestionando nuestra forma de consumir y reemplear recursos».

El congreso se completará con una actividad que permitirá acercarse de una manera práctica a las intervenciones artísticas de Basurama, un taller de construcción de hinchables con plástico usado.