El sindicato Jupol denuncia falta de personal en la Policía Nacional
Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, vuelve a alzar la voz para denunciar «el profundo malestar y el creciente desencanto existente entre los miembros del cuerpo ante el abandono, la falta de compromiso y el desprecio institucional que sufren por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía».
Respecto a la situación en la provincia de Pontevedra, denuncian falta de personal y recursos humanos y materiales, lo que «compromete la seguridad de los ciudadanos y la operatividad policial».
Entre las principales reivindicaciones de JUPOL sigue estando la equiparación salarial real con las policías autonómicas, «un compromiso adquirido por el Gobierno en 2018 y que, siete años después, sigue sin materializarse».
Además, el sindicato exige el «cumplimiento inmediato» de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaría al Gobierno a garantizar «una jubilación digna» para los policías, dicen.
