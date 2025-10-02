Sale a licitación la concesión del restaurante del Museo

La Diputación de Pontevedra acaba de publicar la licitación de la explotación de actividad de cafetería y restaurante en el Edificio Sarmiento del Museo de Pontevedra. La concesión se realizará por seis años, prorrogable por otros cuatro. La empresa que resulte adjudicataria tendrá que ejecutar obras de mejora en el local, cuyo coste estimado se restará del canon de explotación que tenga que satisfacer la empresa. El plazo para presentar ofertas finaliza el 3 de noviembre a las 10.00 horas. El nuevo contrato dará continuidad al uso que tuvo el bajo del Edificio Sarmiento en los últimos diez años, como restaurante y terraza, en una concesión a la empresa Pepe Vieira, S.L.

Las obras obligadas para la empresa a la que se adjudique el contrato consistirán en la mejora de la accesibilidad en aseos, la reparación de pavimentos y el control de olores. La Diputación estima en 75.527 euros más IVA el cueste de esta actuación, que se amortizará mediante la reducción del canon de la concesión durante los primeros seis años. El canon anual mínimo de licitación está establecido en 22.563,34 euros (IVA incluido).