Las quejas por el retraso de la obra del río Lameira llegan al Parlamento

El diputado del BNG) en el Parlamento gallego, Paulo Ríos, visitó recientemente las obras de saneamiento del río Lameira, en Marín, para conocer su estado y los problemas que causa a los vecinos. Los nacionalistas recuerdan que «estas actuaciones acumulan ya más de un año de retraso y han generado diversas denuncias por contaminación ambiental ante el Servicio de Protección Ambiental (Seprona)», algo que el propio BNG municipal «advierte desde hace meses» y que reclama al gobierno local.

El BNG recuerda que ya en marzo de este año, coincidiendo con la fecha inicialmente prevista para finalizar las obras, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, «reconoció públicamente los retrasos y se comprometió a ejecutar los cierres de las parcelas afectadas en cuanto mejorara la climatología. Pasaron seis meses y nada cambió: los trabajos siguen paralizados», señala la formación nacionalista.

Ante esta situación, el diputado del BNG registró en el Parlamento gallego una serie de preguntas dirigidas a la Consellería de Medio Ambiente para que se adopten medidas urgentes que pongan fin a los problemas derivados de las obras inacabadas, en especial en el entorno del CEIP Sequelo, «donde varias parcelas permanecen abiertas y sin muros de delimitación desde hace más de dos años, afectando a la seguridad estructural y a la privacidad de las personas propietarias».

Además, Ríos insta a Aguas de Galicia a actuar para evitar nuevos vertidos al río Lameira, episodios que, según el BNG, «se producen de forma recurrente». El diputado reclamó también que se acelere la ejecución de las obras antes de la llegada del mal tiempo propio del otoño, para minimizar el impacto ambiental y social de un proyecto «que acumula retrasos reiterados».

El Concello niega que haya sanciones por no cambiar el contador de agua

El Concello de Marín desmiente la información que se está trasladando a las comunidades de propietarios relativa a las posibles sanciones por la antigüedad de los contadores de agua. Aclara que no ha sido el Concello el autor de una circular al respecto y subraya que «no es obligatorio renovar el contador hasta que los propietarios no sean debidamente notificados oficialmente desde el Concello».Añade que «en el caso de aquellas personas que ya pagaron la tasa municipal, se procederá a cambiar el contador a la mayor brevedad posible. Para las demás, se ruega calma. Será el Concello el que notifique a las personas, de mayor a menor antigüedad, la obligatoriedad de cambiar el contador».