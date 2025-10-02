El Puerto de Marín recibe cada mes desde Brasil 5.000 toneladas de fruta y negocia nuevos tráficos

Durante unos tres años, hasta finales de 2019 el Puerto de Marín era la principal terminal del noroeste español en tráfico de fruta procedente de Sudamérica, una posición que perdió entonces. Pero esta mercancía siempre ha estado en el objetivo de la Autoridad Portuaria toda vez que dispone de una terminal de fruta a pie de muelle con 230 metros de atraque y calados hasta 11 metros. La terminal cuenta con muelles de carga, ocho cámaras frigoríficas independientes desde -25º hasta +15º y una gran capacidad de almacenamiento, además de operadores altamente especializados en la logística de estos productos y un servicio de inspección ágil y eficiente a través del Puesto de Control Fronterizo. Además cuenta con una terminal de contenedores con un gran número de conexiones reefer para mercancía refrigerada.

Con esta infraestructura, el Puerto logró hace un año, en septiembre de 2024, recuperar en parte esos tráficos, con una línea desde Brasil que doce meses después ya está plenamente consolidada. Con una escala semana de 1.200 toneladas, se rondan las 5.000 al mes y se superan las con creces las 30.000 en todo el ejercicio ya que se trata de una línea estacional, solo entre septiembre y abril aproximadamente, si bien puede variar o alargarse en función de la demanda de los clientes. Solo en tres meses de 2024 se rondaron las 20.000 toneladas.

Marín es la primera escala en Europa para esta línea transoceánica que transporta fruta desde Brasil, antes de continuar ruta hacia Rotterdam y Dover. La mercancía es fundamentalmente melón, sandía y mango y se embarca en el puerto de Natal. La operativa de descarga se realiza en Davila Reefer Terminal, instalaciones del Grupo Davila, situadas en el Muelle Comercial Sur de Marín. La mercancía llega tanto en palets como en contenedores.

Esta fruta se destina a clientes de toda la península y el importador principal es Agrícola Famosa, una de las principales empresas de Brasil

Con el objetivo de aprovechar al máximo las instalaciones portuarias y diversificar la mercancía que se mueve en sus muelles, el Puerto ya trabaja en la búsqueda de nuevos tráficos de estos mismos productos. Así, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, se encuentra en Madrid en la feria Fruit Attraction, un punto de encuentro para todo el sector de la logística de frutas y hortalizas que se celebra en el recinto del Ifema y congrega a más de 2.200 expositores de 150 países diferentes. Entre ellos, las principales navieras y operadores hortofrutícolas del mundo.

Pero la fruta no es el único objetivo a corto plazo para la Autoridad Portuaria y además de acudir a la feria ya en marcha en Madrid, en la agenda de Suárez Costa ya está anotada la presencia en Conxemar, en Vigo, del 7 al 9 de este mes, para ampliar la llegada de pesca y productos del mar congelados, donde Marín es un referente con varias empresas punteras El Puerto dispone para ello del Muelle Este con 122 metros de atraque y nueve de calado, así como el Muelle Transversal Leirós con 150 metros de atraque y nueve de calado, y el Pesquero Norte con 125 metros de atraque.

Para pesca fresca existen atraques con calados de entre 4 y 6,5 metros. El Puerto reúne instalaciones frigoríficas con una capacidad superior a los 260.000 metros cúbicos y plantas de elaboración de productos de la pesca congelada.