El PSOE solicita el concierto de 30 plazas de Amencer-Aspace

La residencia inaugurada el pasado año por Amencer-Aspace en la ciudad de Pontevedra acoge a personas con parálisis cerebral y otros trastornos neuromotores con el fin de que puedan desarrollar una vida digna, con todas sus necesidades cubiertas.

Según señala Iván Puentes, portavoz del PSOE municipal, la Xunta de Galicia se comprometió en la inauguración de la residencia a financiar en un principio doce plazas de la residencia, y meses más tarde aumentar a 21, pero este aumento no se llegó a producir. Por ello, Puentes reclama la cobertura de estos cupos de forma inmediata y añade una solicitud de cubrir nueve plazas, por lo que en total le exige a la Administración autonómica la financiación de 30 plazas de las 32 existente, dejando dos de reserva para posibles situaciones de emergencia.

Esta propuesta será presentada en la próxima Comisión de Bienestar y al Parlamento de Galicia.

Además, los socialistas de Pontevedra reclaman a la Xunta que asuma el déficit de 300 euros que le provoca a Amencer-Aspace una «asfixia económica» derivada de la actualización del convenio colectivo de los trabajadores de atención a personas con discapacidad, que aumentó su salario.

Para el líder de los socialistas, teniendo en cuenta las «numerosas listas de espera» existentes y que «hay gente que lleva muchos años demandando el acceso a este tipo de servicio», el prejuicio económico se extiende a muchas personas de la provincia que esperan ser alojadas.