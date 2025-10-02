El PSOE dice que el gobierno local se subió el sueldo hasta un 19% en Cerdedo-Cotobade
El grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade denunció que el gobierno local «falsea información en documentos oficiales para justificar subidas salariales desorbitadas» y asegura que «el primer teniente de alcalde pasó de 40.000 a 47.626,04 euros, lo que supone más de un 19% de incremento. Por su parte, el alcalde y la segunda teniente de alcalde experimentaron un aumento del 3,5 %, correspondiente a la suma de las subidas aplicadas al personal público en 2023 y 2024». La portavoz socialista, Ana Couto, califica esta situación de «escandalosa e intolerable porque en el pleno aseguraron que la subida era solo del 0,5% y ahora es mucho mayor, mientras se dice a los vecinos que solo se aplican las subidas que marca el Estado».
