Un proyecto de 4,2 millones mejorará más de cinco kilómetros de la carretera PO-230
Se rectificarán 19 curvas entre Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro
REDACCIÓN
La Xunta destinará 4,2 millones de euros al ensanche y mejora de la carretera autonómica PO-230 al paso por los municipios de Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto al director de la Axencia Gallega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, dio a conocer ayer en Campo Lameiro este proyecto, que la Xunta somete a información pública hasta el 3 de noviembre.
La actuación abarcará la ampliación y mejora de la carretera autonómica PO-230, en el tramo de 5,3 kilómetros de longitud que recorre los núcleos de población de Praderrei (Campo Lameiro), Fentáns (Cerdedo-Cotobade) y Parada (Campo Lameiro).
Se rectificará el radio de 19 curvas y el proyecto también prevé la realización de diversos cambios de sentido y la mejora de los accesos existentes desde lo viario municipal.
