Primer baile de fin de año de Botón de Ancla
La asociación Botón de Ancla organiza por primera vez un baile de fin de año en el multiusos de la plaza de abastos de Marín. El 31 de diciembre cuentan con la orquesta Galia y Dj Peque a partir de la una de la madrugada, mientras que el 1 de enero el dúo Bl Pop amenizará el baile desde las 19.00 horas junto a Dj Peque, que repite.
