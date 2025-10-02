Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer baile de fin de año de Botón de Ancla

La asociación Botón de Ancla organiza por primera vez un baile de fin de año en el multiusos de la plaza de abastos de Marín. El 31 de diciembre cuentan con la orquesta Galia y Dj Peque a partir de la una de la madrugada, mientras que el 1 de enero el dúo Bl Pop amenizará el baile desde las 19.00 horas junto a Dj Peque, que repite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents