El PP visita el CEIP de Xeve ante la falta de agua potable
Pontevedra
El portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, y el concejal delegado del rural en el PP local, Martín Martínez, visitaron las instalaciones del CEIP Santo André de Xeve para reunirse con la dirección y redoblar la presión sobre el gobierno local del BNG para que ponga fin a la falta de suministro de agua potable en el centro escolar.
El líder de la oposición ha exigido al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores que solucione de manera urgente una problemática que afecta a cerca de 150 alumnos y a los trabajadores.
