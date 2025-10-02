Pontevedra se concentrará esta tarde en defensa de la Flotilla a Gaza

Tres organizaciones convocan esta tarde una concentración en Pontevedra en defensa de la Global Sumud Flotilla, cuyos barcos se dirigían a Gaza para romper el bloqueo humanitario impuesto por el Estado de Israel y que fue interceptada por el Ejército de este país en la pasada madrugada.

Global Movement to Gaza Galicia, el sindicato CGT y la agrupación Pontevedra con Palestina convocan a toda la población a las 20 horas en la Praza da Peregrina bajo el lema "En la flotilla navegamos todas por Palestina".

La actuación de Israel ya provocó importantes manifestaciones la pasada noche en las principales ciudades de España, a las que hoy se unirán otras protestas en diferentes puntos del país, como la concentración de Pontevedra.

El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene localizados a 65 activistas españoles que participaban en la Flotilla Global Sumud, de los cuales al menos 40 de ellos están ya detenidos.

Esta mañana los organizadores denunciaron "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria.

El equipo jurídico de la flotilla ha confirmado que entre los detenidos está la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En la Flotilla Global Sumud participaban más de cuarenta barcos y 500 voluntarios de distintas nacionalidades.

Además de los españoles, entre los detenidos confirmados por los organizadores hay 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.