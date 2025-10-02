Ponte a Conducir, no Parque Eguren o sábado
A educación vial volverá ser a protagonista o sábado, entre as 10.00 e as 13.00 horas no Parque Eguren, grazas a unha xornada de formación e sensibilización organizada pola plataforma Ponte a Conducir, e que está dirixida para nenos entre 3 e 12 anos. Para participar, é preciso inscribirse previamente en ponteaconducir@gmail.com, aínda que tamén será posible anotarse no propio circuíto se hai prazas libres. Haberá circuítos, concursos e outras actividades.
