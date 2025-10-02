Piden medidas para reducir el paso de tráfico pesado por la PO-546

Vecinos de Lourizán manifiestan su «preocupación ante la persistencia del tráfico masivo de camiones por la PO-546 (la carretera vieja de Marín), una situación que continúa sin una solución estructural real a pesar de las múltiples denuncias vecinales y los anuncios institucionales».

«Estamos hablando de más de 600 camiones diarios atravesando zonas residenciales, provocando ruidos, vibraciones que dañan las viviendas, contaminación, riesgos para peatones y ciclistas, y una pérdida continua de calidad de vida para los vecinos de Lourizán”, denuncian los afectados», que piden medidas para paliar este problema.

Aunque admiten «avances en materia de infraestructuras como la reciente inauguración del aparcamiento disuasorio frente al Pazo de Lourizán o la construcción parcial de la senda peatonal», insisten en que «estas actuaciones son insuficientes si no se actúa de forma decidida sobre el origen del problema: el paso constante e incontrolado de tráfico pesado por una vía que no está diseñada para soportarlo».

Piden a Xunta, Concello y Gobierno central «que actúen con urgencia y coordinación para implementar medidas efectivas como restricciones de tráfico pesado en tramos poblados, desvíos obligatorios para camiones hacia vías de mayor capacidad y protección inmediata a los vecinos».