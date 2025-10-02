Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiros de cociña do mar en Poio e Marín

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra (GALP-RP) impulsa este outono dous ciclos de obradoiros prácticos de nutrición e cociña saudable con produtos do mar, que se celebrarán na Casa Azul de Poio e Espazo Emprendedor en Marín. O aforo é limitado, polo que será necesario inscribirse previamente chamando ao teléfono 886 21 30 15 ou a través dos seguintes formularios: obradoiro de Poio e obradoiro de Marín.

