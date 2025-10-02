O BNG advirte do intento de «deprotexer» un ben catalogado en Raxó
REDACCIÓN
O BNG de Poio vén de advertir que o alcalde Ángel Moldes «está a xestionar a anulación da protección dun ben catalogado e con protección no PXOM para construír vivendas en Punta Sinás». A voceira Marga Caldas así o denunciou logo de que o goberno local levase onte ao pleno o expediente para iniciar a descatalogación do eucaliptal e o monolito preto do núcleo de Raxó, que agora teñen unha protección ambiental que impide calquera tipo de edificación. A nacionalista destaca que «non hai xustificación ningunha de interese público para realizar a modificación do planeamento e advirte que aprobar o cambio suporá un precedente perigoso en favor de lucros privados . Non se sostén legalmente que o Concello deixe a parcela fóra do catálogo para poder construír. Non hai ningún informe que o avale. Todo o contrario, o informe xurídico do secretario municipal é demoledor. Parécenos un procedemento irregular», xustifica Caldas.
O BNG votou en contra do inicio da tramitación da descatalogación. O grupo municipal explica na protección inclúese un eucaliptal próximo á praia de Sinás, en Raxó, que se describe como unha pequena península situada entre a costa e a estrada xeral con rochas, eucaliptos e piñeiros, un obelisco no medio da parcela (de máis de 3.000 metros cadrados) con vistas da ría, da praia e do peirao e queda prohibida calquera tipo de edificación.
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Manuel Arias, neurólogo: «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo