La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»

Cuatro meses después de la aparición en un monte de Campo Lameiro, de los cadáveres de José Ramón García Souto y Marisol, la pareja que murió calcinada en el interior de un coche, el caso todavía no está calificado policialmente como de violencia machista, pese a que el varón contaba con varias condenas con este delito y con una orden de alejamiento de la mujer, que ella misma no hacía cumplir. En todo caso, sí contaba con «un plan de seguridad personalizado», según las respuestas que el Gobierno central ha ofrecido en el Congreso al grupo parlamentario del PP.

Los populares, que no parecen albergar dudas de que sí fue un crimen machista, a la vista del historial del hombre, y así lo hacían constar en su iniciativa en las Cortes, fechada el 11 de junio, menos de dos semanas después del suceso. Recordaba que «fue el autor de reiteradas agresiones físicas contra Marisol (natural de Caldas) siendo considerado el principal responsable del crimen, que se investiga como un asesinato machista». El PP preguntaba, entre otras cosas, por las medidas de protección hacia la mujer antes del suceso del 31 de mayo. La respuesta está fechada el pasado 15 de septiembre, pero se divulgó ayer. Tras un largo preámbulo sobre el funcionamiento del sistema VioGén y otras medidas, se subraya que «respecto al caso al que se refieren en su iniciativa (el PP)», es el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 1 de Caldas de Reis el que lleva el caso y fuentes oficiales señalan que le corresponde a él determinar si se trata de un caso de violencia machista o no. Las mismas fuentes admiten que «la investigación de la Guardia Civil no es concluyente entre suicidio o feminicidio (aún hoy) dadas las circunstancias en que aparecieron los cuerpos y las manifestaciones previas de la mujer».

El Gobierno, por su parte, añade que «en cuanto a las medidas de protección puestas en marcha antes del mencionado crimen, se informa de que existían diversas medidas de protección acordes al nivel de riesgo evaluado y con la finalidad de gestionar dicho riesgo, acorde con el objetivo primordial y misión del Sistema VioGén 2. Entre estas se recogían diversas medidas de protección de carácter policial que buscaban no solo ahondar en la protección de la víctima de forma directa, como son los servicios de vigilancia estática o acompañamientos entre otros, sino monitorizar también la evolución del riesgo recabando información de la víctima y otras fuentes disponibles para reevaluarlo a través de los instrumentos de valoración policial del riesgo».

Se agrega que «la víctima contaba con un plan de seguridad personalizado (PSP), adaptado a su nivel de riesgo. Dicho instrumento tiene como objetivo principal ajustar la correcta percepción del riesgo de la víctima, fomentando su participación en su propia protección y la de los menores a su cargo si los tuviere. También recuerda, «como se indica en la presente iniciativa, que figuraba una orden de prohibición de aproximación y comunicación por parte del autor a la víctima emitida por la Autoridad Judicial y al agresor también se le había ofrecido la posibilidad de participar en programas de intervención orientados a la reeducación y el control de impulsos».

Pero ninguna de esas medidas tuvo efecto al final. Doce días antes de que sus cuerpos aparecieran calcinados en Campo Lameiro, el 19 de mayo, la Guardia Civil interceptó a la pareja, que solía residir en Moraña, en otra pista forestal poco transitada, en el municipio lucense de Bóveda, al estar en búsqueda el coche de José Ramón. Las autoridades investigaban la presunta desaparición de la mujer y, aunque él acabó pasando la noche en los calabozos, quedó en libertad al día siguiente tras declarar en sede judicial. Y aunque la orden de protección seguía vigente, ambos se marcharon juntos.