Miguel Aramburu García-Pintos, elegido juez decano de Pontevedra

El magistrado Miguel Aramburu García-Pintos fue elegido este miércoles por sus compañeros como nuevo decano de los juzgados de Pontevedra, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Su principal propósito será “conseguir que la implantación de la nueva oficina se haga de modo coordinado con los miembros de la carrera judicial de Pontevedra, buscando la colaboración con la Xunta de Galicia y las demás instituciones implicadas en el proceso”.

El juez decano destaca que la aplicación de la ley de eficiencia de la Justicia debe garantizar que las funciones jurisdiccionales “puedan desarrollarse adecuadamente”. Además, asegura que la promoción del uso del gallego en la Administración de Justicia será otro de los objetivos de su mandato.

Aramburu accedió a la carrera judicial en 1999 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Redondela. Ascendió a magistrado en 2005 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ferrol, donde permaneció hasta 2007, cuando concursó al Juzgado del Penitenciario número 2 de Vigo. En 2011, tomó posesión en Pontevedra como titular del Juzgado de lo Penal número 4 y, en 2015, del número 2, donde permanece en la actualidad. Entre 2013 y 2017 ya ejerció como juez decano de Pontevedra.