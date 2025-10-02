Marín mellora o Camiño do Chamo , en Pardavila
O Plan de Pavimentación de Camiños Rurais que desenvolve o Concello de Marín incluíu o Camiño do Chamo, en Pardavila, que foi visitado onte pola veciñanza da zona, acompañados pola alcaldesa, María Ramallo, e o concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas. Estaba prácticamente intransitable e se anegaba e agote ten unha nova canalización de recollida de augas pluviais, peche das cunetas e pavimentación en todo o camiño, recrecendo as tapas de rexistro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Manuel Arias, neurólogo: «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Una manzana olvidada en Monte Porreiro: «Somos la calle de la basura, los gamberros...»
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo