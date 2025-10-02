Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín mellora o Camiño do Chamo , en Pardavila

O Camiño, reparado. | FdV

O Plan de Pavimentación de Camiños Rurais que desenvolve o Concello de Marín incluíu o Camiño do Chamo, en Pardavila, que foi visitado onte pola veciñanza da zona, acompañados pola alcaldesa, María Ramallo, e o concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas. Estaba prácticamente intransitable e se anegaba e agote ten unha nova canalización de recollida de augas pluviais, peche das cunetas e pavimentación en todo o camiño, recrecendo as tapas de rexistro.

