Marcha nórdica tras el cáncer de mama

ADICAM, la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, salió a la calle ayer en Pontevedra, donde instaló una mesa informativa en la Praza da Peregrina con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo día 19.

Desde allí sus voluntarias informaron a la población de las actividades que llevan a cabo en la atención a las mujeres que han tenido o tienen cáncer de mama.

Además, aprovecharon para vender su «merchandising»: camisetas, sudaderas, calendarios, , pañoletas, pins... unos ingresos fundamentales para sus actuaciones con la sociedad.

Actividad tras el cáncer

Precisamente ayer, se dio a conocer un estudio desarrollado por integrantes del grupo de investigación WellMove, de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, que asegura que está demostrado «el potencial de la marcha nórdica como una intervención efectiva para promover actividad física» en mujeres que padecieron cáncer de mama.

Y esto es porque este deporte consiste en caminar moviendo de manera alternativa dos bastones, un ejercicio aeróbico que, «al involucrar las partes superior e inferior del cuerpo, implica un movimiento más completo que caminar sin bastones, lo que podría potenciar los efectos beneficiosos, al mismo tiempo que es una actividad de bajo riesgo», explica Adriano Sánchez, investigador principal del proyecto Ponte-Vida, realizado al amparo del programa de ayudas para el desarrollo de iniciativas investigadoras financiado por la Diputación de Pontevedra en un convenio con la Universidade de Vigo. En este estudio participaron 23 mujeres.