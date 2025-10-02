Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

López Bueno, nuevo coordinador comarcal del PSOE de Ulla-Umia

Recuerda que gobiernan en Caldas y Cuntis

REDACCIÓN

Umia

El PSdeG-PSOE del Ulla-Umia inicia una nueva etapa con la elección de Luis López Bueno como coordinador comarcal, tras la asamblea celebrada el jueves en A Estrada con la participación del secretario general provincial, David Regades. López, actual portavoz socialista y secretario general de la agrupación de A Estrada, asume la coordinación comarcal con el objetivo de reforzar la acción política conjunta, consolidar la voz socialista en la comarca, donde gobierna en Caldas y Cuntis.

En su primer discurso, el nuevo coordinador destacó que «Ulla-Umia es una comarca donde el socialismo demostró que gobernar con responsabilidad, estabilidad y proyectos sólidos da resultados. Caldas, Cuntis y Pontecesures son ejemplos de éxito colectivo que deben inspirarnos a todos». López subrayó también que «es un honor y una gran responsabilidad asumir esta coordinación gracias a la confianza de los compañeros».

Durante la asamblea, David Regades puso en valor el proceso de constitución de las coordinadoras comarcales, que nació del congreso provincial celebrado en mayo, y señaló que «estos pasos son imprescindibles para construir un PSdeG-PSOE más cohesionado, movilizado y próximo al territorio, con el objetivo claro de recuperar el gobierno de la Diputación de Pontevedra».

