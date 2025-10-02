Jornada formativa en igualdad para docentes
El Consello Municipal da Muller Nova promueve A Profesfera, una jornada de formación en igualdad dirigida a docentes. El encuentro tendrá lugar el viernes 10 de octubre a las 16.30 horas en la biblioteca del IES Valle Inclán. Se trata de una actividad gratuita que se centrará en el peligro de las redes sociales y en la cobertura de la «neutralidad ideológica» en las aulas.
