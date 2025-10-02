La Guardia Civil recibirá la Medalla de Oro de Poio el 12 de octubre, día de su Patrona

El Concello de Poio ha aprobado por unanimidad a concesión de la Medalla de Oro a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio y la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Se trata de una de las más altas distinciones recogidas en el Reglamento de Honores y Distinciones municipal. La concejala de Seguridade Cidadá, Maritxe González, expuso que desde su creación en 1994, Protección Civil de Poio «se convirtió en un pilar esencial para el municipio, siendo ejemplo de sacrificio, esfuerzo y entrega. A lo largo de estos 30 años, cientos de personas han formado parte de la agrupación, ofreciendo su tiempo y conocimientos de manera totalmente altruista».

En la actualidad cuenta con más de 35 voluntarios con edades comprendidas entre los 17 y los 66 años, «que están altamente formados en materia de emergencias, desde primeros auxilios hasta la coordinación de dispositivos en grandes eventos. La agrupación estuvo siempre en la primera línea en momentos de emergencia: incendios, inundaciones, temporales, accidentes, apoyo social o en eventos culturales y deportivos, en los que ofrecen seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Su labor durante acontecimientos como el accidente del Prestige, la tragedia del Nuevo Marcos, o la pandemia del Covid, es recordado con especial respeto y admiración.

Con respecto a la Guardia Civil de Pontevedra, se recordó que «realiza en Poio una media anual de más de 4.000 actuaciones, que incluyen desde el apoyo a víctimas de violencia de género hasta actuaciones en emergencias, auxilios, operativos de tráfico, controles e investigaciones. En las últimas décadas, su intervención fue clave en hechos como la erradicación de puntos de venta de drogas, el auxilio en el hundimiento de una embarcación en 2017, o su ayuda durante las riadas e incendios de 2006».

La propuesta fue aprobada por unanimidad y ya hay fecha para su entrega a la Guardia Civil. Será el 12 de octubre, Día del Pilar, Patrona de la institución. En cambio aún no se fijó el día de entrega para Protección Civil, aunque el alcalde, Ángel Moldes, dice que «será en las próximas semanas».

«Los terrenos de la Canteira da Graña no están preparados para acoger un centro de salud»

El gobierno local votó en el pleno una iniciativa de la oposición para pedir que se mejore la situación de la sanidad pública en Poio, después del episodio de cierre por las tardes del centro de salud de Anafáns. La concejala Rocío Cochón dijo que «este gobierno siempre está a favor de mejorar y, sobre todo, es coherente. Defendemos exactamente el mismo cuando estamos en la oposición que ahora desde el gobierno», y aprovechó para arremeter contra BNG y PSOE «por intentar engañar a los vecinos con bulos, diciéndoles que incluso iba a cerrar el consultorio de Raxó cuando lo que se hizo fue la mayor inversión de la historia para mejorar la confortabilidad en ese espacio y por esos terrenos (de la Canteira da Graña) que adquirieron para el nuevo centro de salud, después de 28 años y en plena campaña electoral, eran perfectamente conscientes de que no estaban preparados ni de lejos para acoger un centro de salud».Además, se aprobó otorgar una ayuda económica a favor de los deportistas locales Alejandro López Meira, en la modalidad de ciclismo, y Lola Ferro Guiance, en gimnasia rítmica.