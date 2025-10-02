La Diputación de Pontevedra inicia gestiones para exhibir en 2026 'A derradeira lección do mestre' de Castelao

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el vicepresidente, Rafa Domínguez, han mantenido este jueves un encuentro con el presidente del Centro Galicia en Buenos Aires, José María Alén, con el objetivo de iniciar las negociaciones para la cesión temporal del cuadro 'A derradeira lección do mestre', de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, al Museo de Pontevedra, con la intención de que pueda ser expuesta al público en 2026.

"Hoy damos el primer paso para que Castelao pueda impartir su 'última lección' en su segunda casa: el Museo de Pontevedra", ha reivindicado Luis López tras la reunión, destacando el valor simbólico del proyecto como un puente cultural con la emigración gallega.

"A través de la cultura tendemos puentes con una tierra hermana como es la quinta provincia gallega", ha subrayado en alusión a la comunidad gallega en Buenos Aires.

La obra, propiedad del Centro de Galicia de Buenos Aires, forma parte del legado más representativo del artista, intelectual y político galleguista y constituye una pieza central de la colección Galiza Mártir, compuesta por 31 dibujos realizados durante la Guerra Civil.

La directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, ha subrayado la relevancia de esta pintura, destacando que el museo conserva el dibujo original que sirvió de base para su creación, lo que refuerza el vínculo entre la obra y la institución pontevedresa.

Durante el encuentro, López ha calificado el cuadro como "una lección de humanidad, de sensibilidad en el homenaje a su amigo asesinado, Alexandre Bóveda; de memoria histórica, pacifismo y denuncia de las atrocidades bélicas", y ha recordado que su mensaje conecta con el espíritu de la Bienal de Arte que recientemente concluyó en Pontevedra.

El vicepresidente Rafael Domínguez, por su parte, ha señalado que esta "obra cumbre" de Castelao es inseparable de la identidad del museo. "Si hay algo que hace reconocible al Museo de Pontevedra es sin duda Castelao. Esta entidad no se comprende sin él y Castelao no se puede entender sin este museo", ha afirmado.

Domínguez ha admitido que traer esta obra a Pontevedra ha sido una "obsesión" personal, con el propósito de que pueda "dialogar con el resto de su obra" expuesta en el museo.

Por su parte, el presidente del Centro Galicia en Buenos Aires, José María Alén, ha mostrado su disposición a colaborar en el proyecto. "La voluntad es máxima para que los gallegos no tengan que ir a Buenos Aires para verlo y puedan hacerlo aquí", ha asegurado.

También ha recalcado el carácter simbólico de la obra de la que ha dicho que "no es propiedad del Centro Galicia de Buenos Aires, es de toda Galicia y de todos los gallegos".

La Diputación de Pontevedra agradeció al Centro Galicia su generosidad y apertura para hacer posible que esta obra regrese temporalmente "a casa", permitiendo que las nuevas generaciones puedan contemplar una de las piezas más icónicas del patrimonio artístico y político gallego.